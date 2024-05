Plattformen 07.05.2024



Bending Spoons kauft Streamyard

Der führende Cloud-Dienstleister für Streaming-Produktionen ist erneut erfolgreich verkauft worden.

Nachdem zuletzt hopin Streamyard für 250 Mio. Dollar gekauft hatte und danach wieder aus dem Portfolio getrennt hatte (nachdem hopin selbst Übernahmeziel war), wurde Streamyard nun weiter verkauft. Unter dem Einfluss von hopin durfte sich Streamyard jedenfalls weiter entwickeln, zwar war diese Entwicklung traditionell langsam im Vergleich mit dem Mitbewerb, dafür aber familiär geführt und den Grundsätzen immer treu.



Streamyard



Käufer ist nun ein Unternehmen, das aktuell stark in KI und Cloud-Dienste aller Arrt investiert ist. Streamyard dürfte auch in deren Portfolio gut hineinpassen - aber wer weiss, ob Streamyard nicht erneut getrennt von den Käuferangeboten weiter florieren soll. Zu hoffen bleibt nur, dass der Käufer nicht rein auf den Return on Invest schielt, das würde nämlich auf Kundenseite steigende Kosten und sinkende Leistungen implizieren. Wie die Zukunft aussieht, wird man erst in Monaten sehen, als Kunde dort jetzt einzusteigen dürfte aber sinnvoll sein - entweder, um noch günstige Kosten lukrieren zu können, oder aber, um von den kommenden Entwicklungen am Produkt profitieren zu können.

Bild: Jacob Lund, Adobe Stock

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Streaming #Streamyard #Übernahme #Kauf







Auch interessant!

Streamyard erweitert massiv

Das Web-basierte System zum Streamen hin zu Youtube, Facebook, Linkedin und anderen Plattformen ist auf E...



Aufnahmen für Webinare oder Podcasts machen

Wer professionelle Aufnahmen in Form von Video oder Audio 'remote' braucht und dabei mehr als nur eine Zo...



Der Kopf richtig vor der Kamera positioniert!

Im Stream, in der Videokonferenz oder auch sonst im Bild: Der Kopf einer gefilmten Person sollte eine gan...



Virtuelles Sendestudio für Livestreams

Remote-Produktionen können nicht nur effizienter und pandemiefreundlicher sein, sondern durchaus auch son...



Remote-Produktionen werden einfacher

Seit hopin den Streaming-Verteiler Streamyard übernommen und integriert hat, ist das professionelle Strea...



Remote Streaming-Produktion mit Streamyard und hopin

Seit hopin den Streaming-Verteiler Streamyard übernommen und integriert hat, ist das professionelle Strea...