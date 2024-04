Tipps 24.04.2024

So wirken Zahlen und Sterne bei Bewertungen

Formen übertreffen Zahlen im Kampf um Online-Bewertungsnoten. Zu dem Schluss kommt eine aktuelle Studie der School of Marketing and Innovation des Muma College of Business.

Laut der im 'Journal of Marketing Research' publizierten Analyse nehmen Verbraucher numerische Bewertungen von 3,5 bis 3,9 als höher wahr, wenn diese Kreisen und Balken dargestellt wird, anstatt in Zahlen.



'Diese Studie beleuchtet, wie kleine Änderungen in der Präsentation von Produktbewertungen erhebliche Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten im Online-Marktplatz haben können', unterstreicht Ko-Autorin der Studie Carter Morgan.



Der Bias der linken Ziffer ist laut dem Experten ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen mehr Gewicht auf die am weitesten links stehende Ziffer legen. Beim Interpretieren von Zahlen neige das Gehirn eines Verbrauchers demnach dazu, Zahlen Ziffer für Ziffer zu verarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der am weitesten links stehenden Ziffer liege.



Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie haben praktische Auswirkungen für Online-Händler, Marketing-Manager, Website-Designer sowie politische Entscheidungsträger, heißt es. Die Forscher empfehlen somit die Verwendung von Sternen, Kreisen oder Balken anstelle von Zahlen in Produktbewertungen, da Formen die Wahrscheinlichkeit einer Kaufabsicht erhöhen.

