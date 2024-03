Tipps 10.03.2024



Per KI Kurzvideos aus Langvideos finden

Man nehme eine lange Aufnahme, etwa ein Interview, das fertig geschnitten auf Youtube landet. Dann ist es heute üblich, hochformatige 'Short Forms' in Instagram und Tiktok zu posten.

Das bedeutet: Man nimmt sich nocheinmal die ganze Strecke vor, sucht nach spannenden Stellen, schneidet diese aus dem Originalmaterial im Hochformat heraus, macht daraus neue Videos und postet die wieder - in Youtube als Short, in Instagram und in Tiktok im nativen Format. Das ist viel Arbeiit, die die KI noch dazu besser kann.



Die nämlich kann über Sprachmodelle den Inhalt herausfinden, auf Basis von erlernten typischen Kurzvideos mit Erfolg die relevanten Stellen herausfinden, die Ausschnitte selbst machen und das Ergebnis (meist mit automatischen Texteinblendern) gleich samt neuem passenden Titel und Beschreibung posten. Aus einer Stunde Material kommen dabei sicher 20 30-Sekünder heraus, von denen man fünf bis zehn Aufnahmen gleich ohne weitere Arbeit posten kann. Derzeit ist das in englischer Sprache noch einfacher, aber die KI lernt schnell.



Descript

Opus Clip



Die Tools der Wahl sind einerseits das Allzweckwerkzeug für den Schnitt und die Texterkennung 'Descript', andererseits das spezialisierte 'Opus'. Beide entwickeln sich rasch weiter, der Umfang von Descript kann anfangs überfordern (insbesondere, da die Funktionen nicht sofort ersichtlich sind), liefert aber Profi-Funktionen gegen Geld, die schnell arbeiten lassen. Opus Clip AI ist dafür schnell erarbeitet, man kommt sofort zu guten Ergebnissen.



Interessant: Die beiden Werkzeuge exportieren das Ergebnis auf Wunsch auch in die Videoschnittsoftware, beispielsweise Premiere. So ist eine weitere Bearbeitung möglich. Vorhandenes 4K-Material ist übrigens in beiden Fällen von Vorteil, um beim Beschneiden auf das Hochformat noch genug 'Fleisch' für den weiteren Export zu haben.

Bild: ckybe/Adobe Stock

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Social Media #KI #AI







Auch interessant!

Videos per KI zusammenfassen lassen

YouTube sucht wie andere Plattformen auch derzeit mit Hochdruck nach Möglichkeiten, um Künstliche Intelli...



KI bei der Stockvideo-Suche

KI erstellt nicht nur Fotos und Videos, die künstliche Intelligenz kann auch bei der Suche nach natürlich...



SEO-Trend: Umfassende Texte statt Keywords

Wenn es einen Trend gibt, der uns 2018 ins Haus steht, dann ist es ein absehbarer. Zumindest dann absehba...