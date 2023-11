Podcast 14.11.2023



Youtube integriert RSS-Podcasts

Google geht weiter den Weg, Youtube zur integrierten Medienzentrale werden zu lassen. Waren Googles Podcast-Apps nur rudimentär, soll nun Youtube diese Aufgabe besser übernehmen.

Dazu wurden schon bisher Podcasts in Youtube übernommen, jetzt aber erstmals auch automatisch. Dadurch kann man wie bei anderen Podcast-Plattformen und Playern einfach RSS-Feeds erstellen, die Youtube automatisch integrieren kann.



Im Falle von Youtube wird hier in einem Kanal ein Podcast hinzugefügt (dort, wo man auch neue Videos hochlädt), man wählt die neue Option 'Rss' aus. Im Feed muss eine gültige eMail hinterlegt sein (zumindest während der Authentifizierung), denn mit einem eMail-Code beginnt die Bestätigung der Inhaberschaft. Danach werden die Inhalte des Feeds in Youtube importiert.



Und das bleibt dann so, neue Episoden aber auch Änderungen an bisherigen Ausgaben übernimmt Youtube automatisch aus der RSS-Datei. Youtube integriert die Angebote sowohl in Youtube selbst als auch in Youtube Music, die Audioangebote lassen sich also überall hören. In der Darstellung zwischen den anderen Inhalten ist Youtube aber stark vom Vorschaubild abhängig, es zahlt sich aus, jede Episode mit passendem Bild zu versehen - andere Player sind deutlich textlastiger, es könnte also aus Überlegungen des Marketings zu neuem Aufwand für Creator kommen, wenn sie Youtube auch bespielen wollen.

Foto: Alex from the Rock/Adobe Stock

