Text zu Sprache mit Audio-KI

Wenn man einen Text beispielsweise in einem Video vorlesen lassen mag, dann braucht es dazu keine menschlichen Sprecher. Heute erledigt das in vielen Fällen schon eine künstliche Intelligenz.

Mit den alten Sprachgeneratoren hat das heute kaum mehr etwas zu tun, die professionellen AI-Sprecher können für einfache Fälle bereits mithalten und sind preiswert zu verwenden. Wir haben hier etwa für kommerzielle Zwecke bereits auf Speechelo hingewiesen, das für viele Sprachen tolle konfigurierbare Sprecher bereithält:



Speechelo Text zu Sprach-Audio



Doch heute gibt es eine kostenlose Text-to-Speech-Lösung, die von Microsoft kommt und komplett auf AI zurückgreift. Sie befindet sich im neuen hauseigenen Videoschnittprogramm von Windows, das auf den Namen Clipchamp hört.







Was viele nicht wissen ist, dass Clipchamp auch einen Sprecher beisteuert, der für viele Sprachen (auch Deutsch und Österreichisch) künstliche Sprecher aller Altersstufen, Geschlechter, Stimmvarianten, Stimmhöhen etc. bereit hält und gut zu konfigurieren ist.



Microsoft Clipchamp



Das Werkzeug ist schnell und unkompliziert obendrein, kann bis zu 10 Minuten Sprache in einem Rutsch liefern - und ist gratis. Man braucht dazu nur die App auf der obengenannten Website oder die gleichnamige Programmversion davon unter Windows aus dem Store (die auch noch schneller und fest installiert ist). Zur eigenen Sprache der KI kommt man über ein neues Video, das man anlegt.







Dann kann man links im Editor 'Aufnehmen und kreieren' die Text-To-Speech-Funktion wählen, die Dialogbox dazu ist selbsterklärend und bietet auch eine Vorschau vor der Erstellung. Erstellt man so eine Audio-Datei, dann kann diese in das Video gezogen, exportiert und nach Belieben verwendet werden!

