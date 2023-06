Aktuelles 13.06.2023

Neue Regeln für die Youtube-Monetarisierung

Wer sich durch Youtube finanzieren lassen will, also etwa durch einen Anteil an der Werbung in Youtube profitieren will, muss Kriterien erfüllen - die werden nun jedoch etwas weniger streng.

Die neuen Regeln für die Youtube Monetarisierung von Kanälen sind:



3000 Stunden 'Watchtime' in 12 Monaten gesamt am Kanal

3 neue Videos in drei Monaten

500 Abonnenten am Kanal



Alternativ zur für Short-Videos 'unerreichbaren' Watchtime gibt es noch eine Möglichkeit, auch durch 3 Mio. Abrufe von Kurzvideos in 90 Tagen in den Genuss der Monetarisierung zu gelangen.



Ausgerollt wird das neue System länderweise, man kann in einigen Ländern bereits heute nach den neuen Grenzen und Limits die Monetarisierung im Youtube Studio beantragen. Andere Länder folgen später und sollten noch die alten Regeln sehen (4000 Stunden, 1000 Abonnenten).



Auf jeden Fall bedeutet die Monetarisierung, dass Superchat, Kanalmitgliedschaft und die anderen Möglichkeiten geöffnet werden, die Youtube seinen Influencern als Einnahmequelle gibt. Es gibt allerdings (noch?) eine Ausnahme: die Werbeeinnahmen von Google aus dem Ads-Programm, zu denen man ausserdem einen Aufnahmeantrag stellen muss, benutzen immer noch die alten Limits - 4000 Stunden und 1000 Abonnenten sind hier die Untergrenze. Es gibt noch keinen Hinweis von Google, ob diese Grenzen auch angepasst werden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Youtube #Monetarisierung #Werbung #Geld #Google







