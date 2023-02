Plattformen 19.02.2023

RTMP in 16:9 an Tiktok und Instagram streamen

Typischerweise sind Streams im HD-Querformat angelegt und werden per RTMP zu den Servern gesendet. Was bei Youtube, Facebook oder Linkedin kein Problem ist, ist bei den hochformatigen Plattformen eine Herausforderung.

Tiktok und Instagram nehmen ja immer mehr auch RTMP entgegen und können das sogar im Querformat tun - sie zeigen aber immer den inneren mittleren Bereich, der dem Hochformat entspricht. Bei 16:9 HD bleibt dann in 9:16 deutlich weniger als ein Drittel der Bildfläche über. Gesendet in 1920x1080 ist dann ein Bild von 1080x608 Pixel noch sichtbar - das reicht definitiv für das Streaming mehr als aus, man muss nur den Platz richtig einteilen.







Um die Positionierung von Menschen und wichtigen Inhalten im Bild zu bestimmen, haben wir ja schon eine optimale Schablone als Maske für die Einrichtung zum Download bereitgestellt.



Die ist bereits in der Mitte angelegt, um genau solche Verfahren wie jene Beschneidungen von Instagram möglich zu machen. Und eine neue Maske, die wir ebenfalls gratis im Download verfügbar machen, macht das nun noch exakter für diesen Anwendungsfall - und bietet ebenfalls die 'optimale' Bildposition für Personen, die so abgelichtet werden.



Download Masken (PNG, ZIP)

Achten muss man hier freilich auch noch, dass Einblender entweder komplett im Bild bleiben, wenn diese wichtig sind, oder außerhalb, wenn man darauf verzichten kann.

#Streaming #Video #Tipps #Download







