Aktuelles 06.01.2023

Instagram RTMP Live Stream

Meta startet auch bei Instagram die Möglichkeit, ohne Smartphone live zu streamen. Das funktioniert per vertikalem RTMP-Stream direkt an die Instagram-Server.

Die neue Funktion sollen alle User erhalten, derzeit ist nur ein kleiner Kreis zum Test eingeladen. Die Funktionalität landet auf der Website von Instagram, wo dann neben dem Posten von Inhalten auch der Start des Livestreams angeboten wird.



Man erhält dort dann Server und Streamkey für eine beliebige Quelle, die RTMP liefern kann. Sobald dort dann Daten eingehen, gibt es die übliche Vorschau, man startet den Stream und beendet ihn auch wieder in Instagram auf der Website.



Streams sind dort weiterhin immer in 9:16 mit einem vertikalen 720p-Bild. Instagram konvertiert allerdings recht brav auch andere Formate, so kann man auch 1080p in 16:9 anliefern, es wird automatisch der mittlere Bereich des Bildes für das hochformatige Ergebnis verwendet. Wer also gleichzeitig etwa zu Youtube im Querformat sendet, kann Instagram mit wenig Aufwand auch beliefern. Man muss wichtige Inhalte nur im Mittelbereich halten.



Wann alle Instagram-User die neue Livestream-Funktion per RTMP erhalten ist noch nicht bekannt. Bis dahin steht nur die App am Smartphone oder entsprechende Lösungen wie etwa bei Yololiv mit der Streaming-Yolobox (instream) verwenden.

