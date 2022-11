Plattformen 10.11.2022

Instagram im Web besser

Instagram hat seinen Webauftritt überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit auf Desktop-Rechnern und größeren Bildschirmen zu verbessern. Und es passt sich Facebook immer mehr an.

Das neue Design, das nach und nach für alle User ausgerollt wird, soll vor allem die Navigation und das bislang eher umständliche Wechseln zwischen verschiedenen Tabs erleichtern. Gleichzeitig ist mit 'Scheduled Posts' auch ein neues Feature gestartet, das von seiner Community schon länger herbeigesehnt wurde.



'Wir wissen, dass viele Leute das Internet zum Multitasking verwenden und wollen daher sicherstellen, dass unsere Website in dieser Hinsicht die bestmögliche Nutzererfahrung bietet', erklärt Instagram-Boss Adam Mosseri anlässlich des Starts des neuen Homepage-Designs und der neuen Features in einem Video-Statement auf Twitter. Die eigene Seite sei nun klarer strukturiert und deutlich schneller und einfacher in der Handhabung. 'Der neue Look nutzt die Vorteile von größeren Bildschirmen, die immer mehr zur Norm werden', betont der Firmenchef.



Wer das alte Design der Instagram-Website kennt, könnte tatsächlich etwas Zeit brauchen, um sich auf der neuen Seite zurechtzufinden. Während etwa Menüs zum Posten von Meldungen oder zum Betrachten von Reels bislang fest am oberen Rand der Seite verankert waren, werden diese nun in einer seitlichen Leiste am Bildschirm positioniert. Diese vergrößert sich beziehungsweise schrumpft basierend auf der Bildschirmgröße, die gerade verwendet wird.



Neben dem neuen Webseiten-Look darf sich die Instagram-Community auch über ein Feature freuen, auf das viele Content-Produzenten und Social-Media-Manager schon länger gewartet haben: Scheduled Posts. Diese Funktion, die bereits im August für Business Accounts getestet worden ist, erlaubt es Nutzern, ihre Beiträge direkt in der Instagram-App längerfristig im Voraus zu planen. 'Ihr habt danach verlangt und wir haben zugehört. Mit dem neuen Planungs-Tool könnt ihr ein Foto, Karussell-Posts und Reels bis zu 75 Tage vorausplanen', heißt es im Creators-Account von Instagram.

pte/red

