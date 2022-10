Plattformen 06.10.2022

Bulletin wird eingestellt

Facebook-Mutter Meta stellt seine Newsletter-Plattform 'Bulletin' Anfang 2023 ein. Meta hat zu wenige Autoren und Kunden finden können.

Das Portal, das ursprünglich dazu gedacht war, junge aufstrebende Autoren dabei zu unterstützen, ein Publikum zu finden und etwas Geld für ihre Schreibarbeit zu generieren, konnte offensichtlich nicht genug Leser anziehen, wie Brachenkenner mutmaßen. Seit seinem Start im Juni 2021 wurden lediglich knapp über 115 Publikationen auf der Seite veröffentlicht, was deutlich hinter den Erwartungen liegt.



'Die Idee von Bulletin war es, unabhängigen Autoren ein Selfpublishing-Tool zur Verfügung zu stellen, das ihnen die Möglichkeit gibt, ein neues Publikum zu erreichen und ein nachhaltigeres Geschäftsmodell aufzubauen', zitiert das US-Branchenblatt 'The Verge' Meta-Sprecherin Morgan White.



Die konkrete Vorstellung sah so aus: Leser können sich auf der Seite nach Autoren umsehen, die ihnen gefallen, und ihre regelmäßig erscheinenden Newsletter-Geschichten abonnieren. Die Autoren können von ihren Abonnenten dann Geld für ihre Arbeit verlangen. Was im Grunde nach einem einfachen, aber vielversprechenden Konzept klingt, hat in der Praxis nicht wirklich funktioniert. Denn nach gerade einmal etwas mehr als einem Jahr wird Bulletin von Meta wieder aufgegeben - aufgrund von 'mangelnder Popularität', wie Insider berichten.



Die Facebook-Mutter selbst argumentiert das Aus etwas anders. Laut einer internen E-Mail will sich das Unternehmen umorientieren und den Fokus nicht mehr auf News und Kurzgeschichten legen. Man wolle aber die Autorenschaft nicht gänzlich aufgeben. 'Obwohl diese Plattform nun ein Ende hat, bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, diese und andere Creators auf ihrem erfolgreichen Weg zu unterstützen. Mit Bulletin haben wir viel über das Verhältnis von Autoren und ihrer Leserschaft gelernt, um zu verstehen, wie wir sie besser unterstützen können', so White.



Alternativen zu diesem Dienst finden sich in den unterhalb verlinkten Artikeln - sowohl andere Social Networks als auch spezialisierte Dienstleister haben ähnliche Angebote durchaus erfolgreich geführt.

