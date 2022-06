Social Networks 15.06.2022

Keine Facebook-Portals mehr

Facebook-Mutter Meta beendet die weitere Markteinführung von Portal-Geräten für Videotelefonie, wie 'Variety' unter Berufung auf interne Unternehmensangaben berichtet.

Die Ankündigung des Zuckerberg-Konzerns kommt nicht überraschend. Bereits 'The Information' hatte jüngst vermeldet, dass sich das Management aus dem Geschäft mit smarten Screens zurückziehen will.



Seit 2018 wollte das damalige Facebook mit Portal noch die Videotelefonie von Grund auf revolutionieren und letztlich in den Ring mit Amazons Echo-Show-Geräten treten. Wenngleich die Geräte, die sich sowohl per Sprachsteuerung als auch über eine Touch-Bedienung steuern lassen, in Deutschland nie auf den Markt gebracht wurden, bleibt mit Metas Entscheidung ein schaler Beigeschmack des Misserfolgs.



Den Abverkauf der noch im Handel befindlichen Geräte, verbunden mit einem Produktions-Aus, werten Beobachter als Eingeständnis des Unternehmens, sich gegen den Wettbewerb letztlich nicht durchgesetzt zu haben. Trotz des Einstampfens des Projekts soll ein weiterer Software-Support der Geräte aber vorerst bestehen bleiben, heißt es. Alles andere würde die Geräte mehr oder weniger zu unbrauchbaren Staubfängern machen.

pte/red

