Tipps 22.03.2022



Der Kopf richtig vor der Kamera positioniert!

Im Stream, in der Videokonferenz oder auch sonst im Bild: Der Kopf einer gefilmten Person sollte eine ganz bestimmte Größe und Position haben, um gut zu wirken. Die Grundlagen und ein gratis Werkzeug zur Umsetzung gibt es dazu hier!

Die 'Drittelregel' ist eine vereinfachte Form der optimalen Positionierung wichtiger Bildelemente, die man aus der Fotografie kennt. Und die eine Entsprechung im Video hat, wo man im Livestream oder in der Videokonferenz noch ein wenig mehr zu beachten hat. Bei Remoteproduktionen wie aus unserem Virtuellen Sendestudio, wo dann eine ganze Gruppe an Personen gleichartig im Bild positioniert werden müssen, um harmonisch wirksame Gruppen zu erzeugen, ist das gar nicht so einfach und schnell zu machen - außer natürlich, man kennt den Download:



Download Bildmasken (ZIP, PNG-Dateien)

Download in Discord-Forum



Wir haben hier Overlay-Masken in FullHD 16:9 hinterlegt, die die üblichen Formate (Fullscreen-Bild, sowie die Streamyard-Formate, die sich für die Bildkontrolle eignen) abdecken. Man kann sie leicht in OBS überlagern, in einem Atem Mini integrieren oder eben in Streamyard hochladen. Auch diverse Webcams und andere Programme können Overlays verwalten.







Das Video zeigt die Grundlagen und den Einsatz dieser Overlays. Es ist damit ganz einfach, alle Teilnehmer im Video gut auszurichten und ihnen dabei eine visuelle Möglichkeit zu geben, sich selbst gut zu positionieren.





Zoom mit Klick



Sind alle Teilnehmer einer Konferenz in gleicher Größe ausgerichtet und am gleichen Augenlevel, wird es für die Zuseher schöner und homogener - die Qualität des Ergebnisses ist deutlich besser. Noch dazu werden oft abgeschnittene Randbereiche sowie der Bereich für Einblendungen wie Bauchbinden automatisch freigehalten. Der Aufwand dafür hält sich in engen Grenzen, sollte also keinesfalls ausgelassen werden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Stream #Videokonferenz #Bildkomposition #Werkzeug #gratis #kostenlos #Download







Auch interessant!

Virtuelles Sendestudio für Livestreams

Remote-Produktionen können nicht nur effizienter und pandemiefreundlicher sein, sondern durchaus auch son...



Checklisten & Infos für Konferenzen - gratis Downloads

Für die Konzeption und Planung einer Onlinekonferenz und für die Umsetzung eines Beitrags als Videokonfer...



Profi-Video und Ton: Übergabe an Videokonferenz oder Streaming

Videokonferenzen mit Webcam und Notebook-Mikrofon sind weder professionell, noch stabil in größeren Szena...



Laura Helena in Schriftform

Sie ist bekannt für romantisch-kreative Fotowerke und genauso für verschiedenste Auftritte in Video und a...



Videokonferenzen im Internet

Wenn mehrere Personen ein Meeting abhalten müssen, ist ein persönliches Treffen nicht unbedingt erforderl...



Kunst der Fotografie

Einen eigenen Ausdruck für das fotografische Schaffen zu bekommen und die wesentlichen Regeln für Fotogra...