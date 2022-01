Podcast 04.01.2022



Top Content Trends 2022

Wenn es um das Content-Marketing geht, dann hat sich nicht nur durch die Pandemie viel geändert. Und viel zu viele Unternehmen haben sich hierzulande noch nicht auf die neuen Gegebenheiten angepasst: Trends in Social Media und Content Marketing 2022!

Die Content Trends 2022 sind für mich jene, die durch die Änderungen von Social Media sowie die Rahmenbedingungen durch die Pandemie vorgegeben sind. Wie man Content Marketing und Social Media Content in diesem Jahr anlegen sollte, habe ich in diesem Video zusammengefasst.







Livestream auf Linkedin

Content Creator Podcast & Video/Live-Stream



Es geht im Wesentlichen darum, den Content in fünf Eigenschaften beschreiben zu können, um erfolgreiches Marketing auch im kommenden Jahr noch bewerkstelligen zu können.



schnell

aktuell

authentisch

virtuell/remote

interaktiv



Wer noch in cinematischen Imagefimen denkt, ist also am falschen Dampfer. Emotionalität erzeugt man heute durch Unmittelbarkeit, Echtheit, Live-Interaktion mit Persönlichkeiten. Die neue Medienwelt wird bestimmt durch eine Mediennutzung, die Tiktok vorgelebt hat und jetzt gerade in alle Social Media Kanäle direkt integriert hat - und das kann man nicht mehr wegdenken, weil die Usernutzung eindeutig den Weg vorgibt und die Plattformen die Möglichkeiten dazu bieten. Man denke nur an die Integration von Reels, Shorts oder IGTV in die jeweiligen 'Hauptplattformen' und selbst am Desktop, wo die Methoden früher 'fremd' ausgesehen haben. Dabei geht es nicht mal um das Hochformat, sondern eher um die Art des Konsums. Und der wird unplanbarer, inspirierter, schneller.



Kundenbindung erzeugt man in solchen Szenarien nicht mehr durch Haltezeiten und Abos, sondern durch eine hohe Frequenz an Veröffentlichungen. Die notwendige hohe Schlagzahl erfordert aber auch eine einfachere und effiziente Produktion, um leistbar zu bleiben. Live-Elemente sind hier eine Variante, die günstig und schnell in der Zielgruppe ist. Durch eine Produktion, die auch remote und virtuell stattfinden kann, spart man sich Location, Treffpunkte und mehr - nur noch die zeitliche Koordinierung ist bei vorhandener Technik ein Faktor.



Das spannendste Thema in dieser neuen Welt ist aber jenes der Interaktivität, denn verloren gegangene direkte Kommunikation zwischen anwesenden Personen muss man durch Handlungen im virtuellen Raum kompensieren. Interaktivität zu stimulieren ist aber eine Herausforderung zum Start von Maßnahmen und will gelernt sein. Und aktiv geplant sein sowieso. Mehr: Das Hauptaugenmerk aller Maßnahmen wird künftig darauf gelenkt sein, Interaktion zu erzeugen und Kommunikation anzuregen.



Im Podcast und Video gehe ich auch noch auf persönliche Konsequenzen aufgrund der geänderten Medienlandschaft und Social Media ein. Wir haben schon 2021 einige größere Schritte in die Richtung vorbereitet, die sich im Rückblick und Ausblick nun als richtig herausgestellt haben. Eine spannende Zeit jedenfalls für Content, Marketing und Internet - also genau die Bereiche, in denen wir tätig sind!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Content #Marketing #Corona #Social Media #Trends #2022







Auch interessant!

Mehr Geld in Social Media

Unternehmen geben mehr Budgets für Werbemaßnahmen in Social Media frei und verschieben auch die Produktio...



Youtube Shorts sind gelandet

Tiktok erreicht junge Menschen mit kurzen Videos im Hochformat - und das immer stärker. Facebook hat sich...



Die Werte der eigenen Marke im Content

Content Marketing braucht Inhalte, die nicht einfach nur Reichweite und Aufmerksamkeit produzieren. Es ge...



Hashtags in Youtube nutzen

Statt Hashtags mit der Suchfunktion zu verknüpfen bietet Youtube nun eigene Seiten mit neuer Darstellung,...



Content Creator Podcast & Video/Live-Stream

Der Podcast für all jene, die Inhalte für das Web, das Marketing und für Medien produzieren bzw. beauftra...