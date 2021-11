Tipps 28.11.2021

Runsheet, Run of Show oder Shoflo - der Ablauf

Bei einem Streaming oder Event braucht es eine Übersicht für die betroffenen Personen, um den Verlauf koordinieren und sich einbringen zu können. Das ist der Showflow, der Ablauf der Show.

Im einfachsten Fall ist das eine simple Liste aus der Textverarbeitung, bestehend aus einer Aufzählung mit Zeitangaben und den Inhalten. Je nach Planbarkeit kann man hier die genauen Beginnzeiten angeben oder die geplante Länge. Und all das, was für die Personen wichtig ist, die das Runsheet erhalten, kann integriert werden.



Der Streaming-Ablauf könnte also so aussehen:



Runsheet 'Beispiel Panel-Streaming' 16:45 Treffpunkt Konferenzplattform für Panel

16:50 Start Stream - Countdown

17:00 Start on Air - Presenter, Willkommen

17:05 Vorstellung Panel

17:10 Keynote (10min) Präsentation mit PP Max Muster

17:20 Fragen an Panel (20min)

(17:40 ca.) Fragen von Zusehern (20min) Slido-Einspielungen Moderation: Maria Muster

(17:50 ca.) Abschlussrunde Statements: Max je 2 min.

18:00 Ende des Streams

bis 18:05 Einspieler kommendes Event - Trailer



Eine solche Übersicht kann leicht um weitere Anmerkungen an Personen ergänzt werden und ist Basis für die notwendige Technik, die Personen vor der Kamera oder auch jene, die in Social Media Werbung für ein Event online machen müssen - es ist also schnell erstellt und erfüllt viele Zwecke gleichzeitig.



Als praktisch hat sich herausgestellt, auch Elemente zu integrieren, die den Menschen vor der Kamera Hinweise zu Bildaufteilung, Mikrofoneinstellung etc. direkt in diesem Dokument zu geben und das PDF immer mitzusenden, wenn es in der Kommunikation um den Beitrag geht. Auch technische Informationen zur Einwahl und Software können da gleich beigelegt werden und sind damit immer schnell greifbar.



Cheat Sheet für Streaming



Wenn es also darum geht, für eine Veranstaltung oder ein Streaming einen Plan zu erstellen, dann wird es künftig ganz sicher ein 'runsheet' für die Show. Oder ein 'Run of Show' bzw. ein 'showflow' (shoflo) - also ein Ablaufplan. Wie bisher vielleicht, mit coolem Namen ;-)

