Tipps 19.11.2021

Trend-Farben 2022

Durch die Bildanalyse und Klickrate der Fotos auf Shutterstock wurden die Farben ermittelt, die zum Trend 2022 gehören. Es wird farblich ruhig im kommenden Jahr.





#E9967A oder 'Calming Coral' ist die Modefarbe 2022, wenn es nach Shutterstock geht: Korallenfarbe oder Pfirsich. Richtig knallig wirkt dagegen der zweite farbliche Akzent dazu, der mit #800080 oder Violet Velvet und #DB7093 Pacific Pink gegeben wurde.











Und dann wäre da noch der Grün-Trend, der sich in vielen Farbnuancen wiederfindet. In Kombination wirken die Farben natürlich auch prächtig.







Regional sind Trends durchaus verschieden, während sich Deutschland grün #66CDAA präsentiert, ist die Schweiz blau #4682B4 unterwegs. Zu Österreich gibt es keine spezielle Auswertung, gehen wir davon aus, dass wir irgendwo dazwischen liegen. Türkis vielleicht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Farben #Trends #Mode #2022







Auch interessant!

Shutterstock hat Turbosquid gekauft

Einmal mehr ein Zeichen für mehr 3D im Bereich der visuellen Kommunikation. Die Foto-Stockplattform Shutt...



Trend-Autofarben

Im Zehn-Jahresvergleich gibt es eine klare Trendfarbe: Seit 2007 hat sich der Anteil der Farbe Weiß an al...



Farbe: Trends 2015

Mode und Kosmetik rüstet sich schon auf das nächste Jahr und auch all jene, die sonst mit Farben zu tun h...



Geld verdienen mit eigenen Fotos

Diverse Bildagenturen und Stock-Foto-Märkte bieten ambitionierten Fotografen die Möglichkeit, eigene Foto...



Trend zur Farbe

Egal ob im öffentlichen Raum, in Unternehmen, bei Produkten oder in den eigenen vier Wänden - Farbe ist ü...



Weiß wird die neue Trendfarbe

Die meisten Autos in Österreich sind silber, gefolgt von blau, grau und schwarz. Doch diese Tristesse sol...