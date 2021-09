Video/Film 27.09.2021

Besserer Sound für Videos - Sprache optimieren

Interview- oder Statement-Videos sind typische Formate auf Videoplattformen und Social Networks. Die Sprache ist hier das relevante Element.

Eine verständliche und qualitativ gute Sprache ohne Störungen aller Art ist dabei daher wesentlicher als das Bild, auch wenn dieses als erstes ins Auge fällt. Der Audiokanal muss daher mit dem Videobild mithalten können, was nicht nur eine passende Audiotechnik mit entsprechenden Mikrofonen und Recordern erforderlich macht. Störungen gibt es nämlich vielfältige.



Umgebungsgeräusche

Atemgeräusche

Popp- und S-Geräusche der Stimme

Raumhall



Das sind nur einige Beispiele. Dazu kommt noch, dass Menschen ihre eigene Stimme immer etwas tiefer wahrnehmen, als sie im Video erscheint. Tiefere Stimmen wirken auch vertrauenswürdiger, weshalb eine Anpassung der Tonhöhe auch entsprechende Vorteile bringt.







Das brandaktuelle ERA6-Paket von Accusonus ist einer der Platzhirsche in der Audiobearbeitung und speziell für das Verbessern von Stimmen optimiert. Während andere sich auf Instrumente und allgemeine Bearbeitung von Ton verstehen, gibt es hier speziell für die genannten Anwendungsfälle Plug-Ins für praktisch alle Videobearbeitungsprogramme, die die Stimmen deutlich verbessern. Und das auch im 'KI'-Betrieb mit dem Vorschlag automatischer Korrekturen, die erstaunlich treffsicher sind.



Accusonus ERA 6 ohne monatliche Kosten





Zusätzlich sind selbst im Basispaket auch noch die wichtigen Effekte wie 'EQ' etc. vorhanden, um generelle Verstärkung der Tonquelle auch über die Stimme hinaus möglich zu machen. Ein rundherum gelungenes Programm, das beim Link oberhalb auch ohne Abo-Gebühren im Kauf zu haben ist - und das für ein Profi-Werkzeug wirklich günstig.



Wer die Videobearbeitung bereits macht, ist daher gut beraten, sich auch noch den Ton-Kanal vorzunehmen und aufzubessern. Nur so erreicht man die Qualität. die man heute bei Videos erwartet. Und man kann so manchen Lapsus ausbessern, der bei einer Aufnahme passiert ist. Ein genauer Test der Software folgt noch, wer die Angebote rund um das neue Paket nutzen will, sollte aber jetzt schon zuschlagen und im Warenkorb beim Link oberhalb das kostenlose Goodie zusätzlich aktivieren (Button im Checkout beachten).

