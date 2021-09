Video/Film 24.09.2021

Zeichnen im Livestream oder in der Aufzeichnung

Direkt in den Bildschirm zeichnen, ob via OBS gestreamt oder aufgezeichnet oder via HDMI am Atem-Switcher geschnitten wird, ist keine Hexerei mit unserem kostenlosen Werkzeug 'canvastream'.'

Gratis und im Web überall nutzbar ist 'Canvastream.eu', das sich aus der Zeichenfläche 'Canvas' im Browser und 'Stream' zusammensetzt. Das Web-Tool wird von unserer Website kostenlos geöffnet, bietet eine reduzierte 'cleane' Zeichenfläche auf Green-Screen und kann selbst auf einfachen Raspberry Pi-Rechnern genutzt werden. Ausserdem klappt das auf Smartphones und Tablets, Computern mit Mäusen und Grafik-Tablets und allen Touchscreens.



Canvastream.eu



Wenn man möchte, kann man noch einen zweiten Browserbildschirm öffnen und dabei Greenscreen, weisse oder schwarze Whiteboard oder einen transparenten Browser-Screen zusätzlich ohne Oberfläche bespielen. Was im ersten Fenster gezeichnet wird, zeigt das zweite Fenster dann nur an (optional). Zeichnungen kann man auch speichern oder den Bildschirm auch mit einem Klick löschen und zurücksetzen. Ansonsten wird er idealerweise als 'Browser Source', per Chromakey oder Lumakey oder wie auch immer in den Videoschnitt bzw. ins Streaming gebracht. Und schon ist sie fertig, die Lösung zum Zeichnen direkt in den Streaming-Bildschirm!



Content Creator auf Youtube



Das Werkzeug ist einfach nutzbar, wir werden aber noch Beispiele und Tutorials nachliefern. Unseren Youtube-Channel zu abonnieren macht also Sinn!

#canvastream #Tools #Streaming #Zeichnen







