Sprache in Text wandeln - gratis Untertitel!

Wer einen gesprochenen Text für Untertitel oder andere Anwendungen als computerlesbaren und ausgabefähigen Text braucht, der kann auf diese kostenlose Lösung zurückgreifen.

Google hat eine KI in der Cloud nutzbar hinterlegt, die Gesprochenes in Geschriebenes umwandelt (also das Gegenteil von dem Text-To-Speech, das wir zuletzt hatten). Man kennt das bereits von Youtube, wo solche Untertitel auch abrufbar sind. Mit caption.ninja kann man diese Funktionen nun auch in eigenen Projekten umsetzen, insbesondere auch in Untertitel, die in Videos (zB. mit OBS) in Echtzeit integrierbar sind.



caption.ninja deutsch

caption.ninja englisch





Das funktioniert nicht nur in englisch gut, viele Sprachen (auch deutsch) sind möglich. Als Input bekommt die Browser-Anwendung (keine Installation erforderlich!) ein Mikrofon (bzw. eine Audioquelle), die belauscht wird und zur Texterkennung verwendet wird. Ausgegeben wird as ganze dann im Browser, den man als Quelle für allerlei weitere Anwendungen verwenden kann - gratis, einfach und sehr effizient!

