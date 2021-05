Video/Film 27.04.2021



Atem Mini Supersource-Animationen selbst erstellen

Makros, die die Bildschirme der Supersource-Quelle animieren, kann man nicht nur mühsam per Hand erstellen sondern mit unserem Generator auch mit wenigen Mausklicks und gratis.

Das geht ganz einfach und erzeugt tolle Animationen der Bildschirme am Schnittrechner, der dabei mehrere Videoquellen nebeneinander präsentieren kann.







Die Beta-Version des Generators liefert ansehnliche Ergebnisse in fünf einfachen Schritten. Wer einen der neuen Atem Mini Extreme-Systeme hat, kann damit schnell und kostenlos einen deutlichen Mehrwert erhalten.



www.creATEMi.eu



Unter der Adresse haben wir den Generator gratis zur Verfügung gestellt - in der Hoffnung, dass auch andere von den Möglichkeiten profitieren können. Über Empfehlungen und Feedback unter dem Youtube-Video würden wir uns freuen!





#Makro #Atem #BMD #gratis #Werkzeug #Animation







