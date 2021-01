Tipps 24.01.2021



Speechelo: Deutsche Sprache aus dem Computer

Wer Videos vertonen muss und keine Zeit oder kein Budget für einen Sprecher hat, kann eine wirklich menschlich wirkende Sprache nun auch in deutsch aus dem Computer bekommen. KI macht es möglich und leistbar.

Eine künstliche Intelligenz erzeugt aus geschriebenem Text einen hörbaren Text in deutscher Sprache! Und das so menschlich, dass man auch in Deutsch im Test erst genau hinhören muss, um einen Computer zu erkennen. In englischer Sprache (auch das kann die KI neben 22 weiteren Sprachen und fast 70 Stimmen) ist die Qualität noch einmal deutlich besser, die Cloud-Software lernt aber auch in deutsch laufend dazu. Die Beispiele in deutsch im Testvideo unten sind zum heutigen Tag aktuell.



Speechelo Text-to-Speech (de)



Soetwas braucht jeder, der einen Sprecher für Videos braucht und keine Zeit oder Geld für professionelle Sprecher und Technik hat. Speechelo ist definitiv einen Versuch wert - und kostet nur ein paar Euro, ohne Abo und sonstige Abzocke. Auch wenn die Website des Anbieters sehr amerikanisch und verkäuferisch daherkommt und Zusatzprodukte anbieten versucht, der eigentliche Kauf des Programms ist geradlinig und ohne Betrug und Nebenwirkungen, also auch ohne Folgekosten, möglich. Das Programm läuft in jedem Browser, kann danach also überall verwendet werden.







Das Testvideo zeigt, wie Speechelo in deutsch funktioniert und welche Qualität die Sprecher haben. Die deutschen Stimmen sind dabei nicht weit von den hervorragenden englischen entfernt, im Pro-Paket gibt es auch spezielle Akzente für Österreich. Insgesamt sind jene Stimmen, die auf KI basieren, besser als die handoptimierbaren. Im Standardpaket ist eine weibliche Stimme mit KI auch in deutscher Sprache vorhanden.



Wir meinen: Diese Cloud-Software macht vieles richtig, ist wirklich schnell und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Funktionalität ist jeden Euro wert, wenn man sprache als MP3-Datei schnell braucht und ein Sprecher nicht greifbar ist. Optimal ist das nicht nur für Werbevideos, die viel Text personalisiert brauchen, sondern auch bei Präsentationen, Schulungen, Erklärvideos und ähnliche Anwendungen. Unbedingt ausprobieren, das macht Spaß!

#Video #Sprecher #Ton #Audio #Text #KI







