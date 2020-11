Tipps 19.11.2020

Unboxing und Test: Rode Wireless Interview Go

Eigentlich handelt es sich beim 'Interview Go' nur um ein wenig Kunststoff als Erweiterung des Funk-Mikrofons Rode Wireless Go. Aber auch um eine wirklich praktische neue Funktion - hier im Test!





Das Video spricht für sich, der Testbericht zum Rode Wireless Go selbst findet sich unterhalb bei den Links. Das 'Interview Go'-Kit ist jedenfalls in unserem Einsatz bereits positiv aufgefallen, wir können eine Empfehlung trotz des 'hochwertigen' Preises geben, sofern ein entsprechendes Mikrophon bereits im Equipment-Koffer vorhanden ist.



Rode Interview Go



Rode Wireless Go Weiss (inkl. Smartlav)

Rode Wireless Go Schwarz



Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Test #Mikrofon #Unboxing #Rode







Auch interessant!



Test: Inkee Benbox - Video per Funk

Drahtlose Übertragung von HD-Video per WLAN ist die Spezialität der Benbox von In-kee. Was früher tausende Euro kostete, ist nun leistbar geworden.





Dass Blackmagicdesign immer wieder mit innovativen Produkten aufwartet, die noch dazu günstig in höhere K...





Der Podcast für all jene, die Inhalte für das Web, das Marketing und für Medien produzieren bzw. beauftra...





Bei Kickstarter läuft gerade wieder eine bereits durchfinanzierte Entwicklung eines Mikrofons für Filmer....





Funkmikrofone, die am Körper getragen werden und zur Kamera oder zum Rekorder senden, gibt es viele in al...