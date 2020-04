Podcast 23.04.2020

Interviews: Gespräch auf Distanz

Ein wichtiges Format für Content in Youtube oder Podcasts sind Interviews oder Gespräche unter Experten. Die Variante der Skype-Calls aktuell ist dabei nicht unbedingt die beste Alternative in Corona-Zeiten.

Grund ist, dass Skype versucht, Ton und Bild möglichst platzsparend über die Leitungen zu bekommen, was auch bedeutet, dass die Kompression hoch ist. Zeichnet man die Audio-Spur aus Skype für Podcasts und Videos auf, dann merkt man die eingeschränkte Qualität schnell.



Alternativen müssen also entweder bessere Qualität der Übertragung bieten - und da ist mehr Bitrate und Bandbreite im Audiokanal wichtiger als Videobandbreite - oder eine andere Art der Speicherung liefern. Manche speichern den Ton etwa lokal bei der jeweiligen Person ab und übertragen die große Datei erst im Anschluss an das Gespräch an den Gastgeber, der dann die höchste Qualität der Aufnahme nutzen kann.



Cleanfeed

Squad Cast

Zencastr



Es gibt für alle solcher Anwendungen verschiedene Anbieter, leider nur wenig kostenloses Angebot. Doch gratis-Dienste liefern sehr wohl auch gutes Audio. Und wenn das Bild wichtiger ist, der Ton von Zoom und Skype reicht, dann kann man natürlich weiterhin auch mit Videokonferenzen, die mitgeschnitten werden, arbeiten. Die Links zu solchen Anbietern - und da gibt es gratis-Anbieter zuhauf! - finden sich in den unten verlinkten Artikeln.



Do it yourself



Natürlich eignet sich auch Handarbeit, um eine ähnliche Lösung als DIY-Aufzeichnung umzusetzen - mit weniger Komfort und Sicherheit natürlich. Und es braucht dann auf beiden Seiten der Leitung Hardware zu Aufzeichnung und Aufnahme. Ein Setup für Videocalls am Computer reicht dazu meist aber schon aus, und in diesen Zeiten gibt es das oft. Gamer sind auch oft gut ausgerüstet, die Hardware also breit verfügbar. Und notfalls tut es auch ein Smartphone, das als Aufzeichnungsgerät parallel eingesetzt wird.



Um die Leitung im Gespräch zu umgehen und in voller Qualität aufzuzeichnen braucht es also zwei getrennte Aufnahmen auf beiden Seiten. Die sollten auch wirklich nur den Teil speichern, der von der jeweiligen Person stammen - Kopfhörer sind also obligatorisch. Neben dem Gesprächskanal gibt es dann auch noch je eine Aufzeichnung in einer Datei, die man anschließend austauschen muss. Als praktisch hat sich für die Aufzeichnung bereits ein normales Smartphone mit Lavalier-Mikrophon für wenige Euro herausgestellt, wenn man das eigentliche Gespräch über zB. Skype oder Zoom am Computer durchführt.



Am Ende muss man dann nur noch die aufgezeichneten Dateien zusammenführen und mit dem eigentlichen auch aufgezeichneten Gespräch synchronisieren. Die Audio-Spuren wählt man dann nach Wunsch aus, passt sie von Lautstärke und anderen Faktoren an und hat besten Ton von beiden Seiten der Distanzgespräche. Wer optimiert, kann sogar einen Stereo-Ton nach Wunsch erzeugen, denn die beiden Kanäle können auch räumlich getrennt dargestellt werden.



Wie auch immer, man kann also zumindest den technischen Teil eines Gesprächs oder Interviews auf Distanz mit einfachen Mitteln deutlich verbessern. Da wundert es schon, dass heute selbst große TV-Nachrichten mit simplen Skype-Quellen arbeiten und dabei eine Qualität akzeptieren, die schon im letzten Jahrtausend für Verwunderung gesorgt hätten.

