Social Networks 13.03.2023

Content bei Tiktok monetarisiert

Der Kurzvideodienst TikTok hat die Beta-Version seines überarbeiteten Creator-Fonds 'Creativity Program' gestartet. Dieser Finanztopf ist mit einer Mrd. Dollar ausgestattet, die an kreative TikTok-Poster ausgeschüttet werden.

Der überarbeitete 'Creator Fonds' soll Nutzern höhere Erträge sichern und somit die Plattform attraktiver machen. Da 'sich das Programm noch in einem frühen Stadium befindet', sagt TikTok nicht, ob sich an der finanziellen Ausstattung etwas geändert hat. Das Unternehmen schweigt auch dazu, wie viele Follower oder Klicks Content-Ersteller vorweisen müssen, um für das Programm infrage zu kommen. Fest steht nur, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein und einen guten Ruf haben müssen, um teilnehmen zu können. Früher hatte es geheißen, dass 100.000 Follower die Mindestanforderung sind. Bestätigt ist das allerdings nicht.



Laut TikTok ist das neue Programm auf Basis von Feedback bisheriger Teilnehmer entstanden. Zuvor hatte es Beschwerden gegeben, dass Teilnehmer am Programm nur 'ein paar Dollar' für Videos mit Millionen Klicks bekamen. Um mit dem Programm Geld zu verdienen, müssen Kreative 'qualitativ hochwertige, originelle Videos' erstellen, die länger als eine Minute laufen. Beim aktuell gültigen Creator Fonds ist eine Minute keine Mindestanforderung, um für ein Honorar infrage zu kommen. Andererseits hat TikTok im vergangenen Jahr die maximale Länge von Videos von drei auf zehn Minuten ausgeweitet.



Nun sollen Content-Ersteller für längere Beiträge jedoch belohnt werden. Damit greift TikTok den Rivalen YouTube an. Diejenigen, die bereits beim Creator Fonds angemeldet sind, können zum Kreativitätsprogramm wechseln; und diejenigen, die nicht angemeldet sind, können sich für das neue Programm bewerben, sobald es verfügbar ist, heißt es. Sobald sie sich für das neue Programm angemeldet haben, können Ersteller nicht mehr zum Creator Fonds zurückkehren, der möglicherweise in naher Zukunft beendet wird.

pte/red

