Artlist kombiniert alle Dienste in einem Paket

Artlist hat mächtig aufgerüstet. Vom Musik-Dienst für Creators ausgehend wurden Soundeffekte, Videofootage und mehr in Bibliotheken aufgebaut. Jetzt kommt der nächste große Schritt.





Artlist hat hierzu nicht nur Artgrid direkt integriert, sondern auch noch den Zukauf FxHome (Hitfilm als Videoprogramm sowie eine Bildbearbeitungssoftware), eine Templatebibliothek und mehr in Artlist selbst integriert, nennt das Artlist max und bietet das Gesamtpaket (!) im einfachen Abo an. Statt jede Bibliothek extra mieten zu müssen erhält man nun alles in einem riesigen Bundle.



Artlist



Für viele Content Creatoren wird damit das Angebot nicht nur umfangreicher, sondern auch günstiger - viele haben mehr als eines der Abos bereits besessen, das 'Upgrade' wird damit zur Konsolidierung der einzelnen Pakete.

