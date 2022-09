Video/Film 09.09.2022

Interaktionen in Onlinekonferenzen Die hohe Kunst einer Live-Streaming-Produktion von Konferenzen, Tagungen oder Webinaren ist es, bei hybriden Veranstaltungen die Interaktion möglich zu machen. Eine hybride Veranstaltung mischt Personen im Internet mit jenen, die vor Ort teilnehmen - und das kann sowohl im Publikum als auch 'auf der Bühne', also unter den Vortragenden, stattfinden. In solchen Szenarion ist Interaktion über die Mediengrenzen hinweg besonders wichtig, aber auch fehleranfällig und voller Hürden.



Zu unterscheiden ist hier der Art der Interaktion und Kommunikation nach, die man braucht. Da wäre etwa die Bild- und Ton-Kommunikation, in der Infografik von Tripple mit grünen Pfeilen markiert:







Die wird in den allermeisten Fällen von der Bühne aus ins Publikum gerichtet sein (seltener auch direkt aus dem Publikum mit Ton zurück, was Handmikros und entsprechende Technik und Vorkehrungen braucht - also eher kompliziert ist). Sind remote auch Vortragende, wird es spannend: Die müssen natürlich in jeder Form auch mit der Bühne vor Ort in Verbindung stehen! Und da passieren die meisten Fehler, denn eine Rückkopplung oder ein Echo ist da schnell passiert, wenn auf einer Seite gesprochen, mit Lautsprecher wieder in ein Mikro und retour kommuniziert wird.



Der Ton ist generell die schwierigere Materie der Livestreamings und jener Bereich, der den Unterschied macht. Nicht nur das Ton-Feedback (Pfeifen, Echo) ist hier eine Herausforderung, auch die Lippensynchronität von Ton und Bild in alle Richtungen. Und während die auf ein paar Millisekunden genau sein muss, darf auch die gesamte Verzögerung nicht zu groß werden. Einerseits, weil etwa eine Bühneneinblendung sonst ablenkend hinterherhinkt, andererseits, weil schon Sekundenbruchteile eine direkte Dialogführung unmöglich wird. Die ins Wort fallenden Meldungen aus Zoom-Konferenzen kennt man sicher und dürfen vor Publikum nicht passieren...



Die oben in rot markierten Chat-Kommunikationswege wiederum sind recht einfach zu installieren und liefern einen Rückkanal aus Publikum und Zuseherschaft. Allerdings ist hier die Bearbeitung und Reaktion von der Bühne die Herausforderung - der Vortragende oder Moderator muss geschult darin sein, etwa Fragen oder Wünsche aus Publikum und von Usern aufzugreifen, für die anderen Anwesenden aller Seiten zu wiederholen (!) und wieder von der Bühne aus für alle zu behandeln. Ist der Schulungsleiter in seiner Powerpoint-Folie vergraben und hat das Chatfenster im Hintergrund, spricht er schnell mit der Wand statt mit den Anwesenden.



Aus der Matrix oben sieht man schon, dass eine vollhybride Veranstaltung die größte Komplexität aus der Interaktion erhält. Und dort ist auch die größte Optimierungsmöglichkeit, um eine Veranstaltung mit Streaming einfacher zu machen: Nimmt man einzelne Punkte weg (zB. Publikum nur über das Internet, Vortragende ausschließlich vor Ort), dann fallen viele der Verbindungspfeile komplett weg - man braucht dann etwa kein Bild und Ton mehr zwischen den Vortragenden remote und lokal, wenn diese nur auf 'einer Seite' sitzen. Jede wegfallende Verbindung nimmt Komplexität, Kosten und Fehlerquellen weg.



