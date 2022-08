Tipps 08.08.2022

Ton auf Sprache reduzieren

Hintergrundgeräusche per KI entfernen - egal ob Klimaanlage, Baby, Hund, Autos oder Tastaturklicks - kann man nun kostenlos auch ohne Grafikkarte.

Nvidia hat mit den RTX-Karten ein Werkzeug präsentiert, das Mikrofone von Störgeräuschen 'on the fly' befreit hat. Eine eigene KI sollte das erledigen.



krisp.ai



Mit Krisp, das an diese Ergebnisse erinnert, ist eine solche Technologie nun auch für alle anderen Benutzer verfügbar, bis zu einer Stunde Kommunikation ohne Störung ist so im Monat möglich. Man kann auch die Ausgabe am Lautsprecher optimieren lassen - und gegen ein paar Euro im Monat auch mehr als eine Stunde.

