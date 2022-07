Tipps 28.07.2022



Einstieg in die 3D-Welt

Wer sich mit Kreationen im 3D-Bereich beschäftigen will, sollte die Anforderungen nicht zu hoch beim Start legen, sonst kommt man am Ende nicht bis zu Ergebnissen.

Einen guten Mittelweg geht dabei Daz3d, denn wer etwa mit Blender einsteigt und eine Lernkurve vor sich findet, die gleich wieder zum Ausstieg führt, legt sich wohl zu viele Steine in den Weg. Umgekehrt ebnet eine Software wie Daz auch den Weg hin zu Blender, Unreal und anderen Werkzeugen, denn der integrierte Content-Markt und eigene Kreationen lassen sich über offene Schnittstellen einfach übertragen (und das in beide Richtungen).







Download kostenlos:



Daz3d gratis laden...



Daz3d ist nicht nur ein Render-Programm für 3D samt Editor für 3D-Szenen, sondern eben auch ein Marktplatz für Inhalte. Das erlaubt rasche Ergebnisse in professioneller Qualität. Laufende Angebote im Markt erlauben dabei Schnäppchen, die Software an sich ist ohnehin gratis. Kostenlos einsteigen und probieren, danach günstig Inhalte zukaufen und damit spielen, ist hier also genauso angesagt wie bei zB. Blender.



Wohin damit dann die Reise geht, entscheidet jeder selbst - Fotos, Videos und mehr lassen sich über die Rendering-Engine machen, Animationen erstellt das Programm also ebenfalls. Und die Nvidia-optimierte Engine ist tatsächlich ein Bonus, der auch mit anderer Hardware schöne Ergebnisse garantiert!

