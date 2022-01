Video/Film 26.01.2022

Okello liefert Bauchbinden und Einblendungen in OBS

Wer streamt, möchte vielleicht Bauchbinden, Grafiken oder Texte einblenden. Oder Liedtexte und anderes Material - und genau das schafft 'Allstreamhub' aus Uganda für Ziele wie OBS kostenlos.

Ein gratis Web-Tool, das dezentral und auch mobil gesteuert werden kann und mehrere Ziele ansteuern kann, ist normalerweise nicht zu haben. Doch als Geschenk an die Gemeinschaft hat ein Programmierer aus dem Süden eine Web-Lösung geschaffen, die genau das kann. Einen Lied-Text passend zum Song in den Stream einzubinden und gleichzeitig auf einem Beamer auszugeben ist damit einfach. Bauchbinden sowieso - und all das auch noch gesteuert über ein Smartphone.



Die Software läuft am Server der Applikation, wird von den Zielen abgerufen und kommuniziert über einen kostenlosen Account von all den Endgeräten, die man einsetzen mag.



All Stream Hub

Anleitung



Das Werkzeug ist nicht nur kostenlos, sondern auch noch sehr einfach zu nutzen. Die Dokumentation (in englischer Sprache) liefert die Basis dazu. Wer eine deutsche Anleitung haben will, darf das gerne in den Kommentaren kundtun, dann können wir das auf unserem Youtube-Kanal vorbereiten.

