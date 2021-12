Links 22.12.2021



Ins Video zeichnen: canvastream live nutzen

Präsentationen durch Skizzen direkt ins Bild des Videostreams lebendig gestalten klappt mit canvastream einfach und kostenlos. Ich zeige Euch hier, wie man das Werkzeug kostenlos nutzen kann.

Wer etwa OBS hat oder mit einem Atem Mini streamt, der kann ein Overlay mit 'Key' erzeugen, also von einem Fenster oder Bildschirm per Greenscreen-Funktion den Hintergrund ausblenden. Diesen Trick nutzt mein kostenloses Web-Werzeug Canvastream.eu. Dort läßt sich zeichnen, das Gezeichnete leicht ins Videobild integrieren und Skizzen sind dann auch speicherbar.







Wie das aussieht, zeigt das Video. Das Werkzeug selbst kann ohne Anmeldung gratis hier gestartet werden:



canvastream.eu



Canvastream kann man auch auf einfachen Geräten nutzen, die zB. einen HDMI-Ausgang für einen Schnittcomputer bereitstellen - ein Raspberry Pi wäre eine passende Lösung, die auch in dem Video oben genutzt wurde. Künftig statt Powerpoint mit Skizzen live im Video zu arbeiten, muss also nicht teuer sein!

#Video #Skizze #zeichnen #Raspberry #Atem #OBS #Präsentation







