Video/Film 11.11.2021

Keine Vielfalt erwünscht

Menschen schauen sich zum Beispiel auf YouTube, TikTok und Co am liebsten immer wieder die thematisch gleichen Bewegtbildinhalte an.

Zu dem Schluss kommen Kaitlin Woolley von der Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management und Marissa Sharif von der Wharton School der University of Pennsylvania.



'Es ist so wie bei Kartoffelchips: Man kann nicht nur einen essen. Man könnte meinen, dass die Leute weniger Freude daran haben, ein Video anzusehen, nachdem sie bereits ein oder zwei Filme mit verwandten Themen gesehen haben, aber nach unseren Erfahrungen wollten die User immer mehr sehen', so Woolley.



Woolley und Sharif haben in den vergangenen vier Jahren zahlreiche Befragungen durchgeführt, um zu verstehen, was sie den 'Kaninchenloch-Effekt' nennen. Demnach wechseln Menschen insgesamt nicht so gern Themen oder Aktivitäten. Für ihre Arbeit haben sie 13 Studien mit je 150 bis 200 Teilnehmern durchgeführt, in denen sie den Teilnehmern mehrere Videos oder Bilder zeigten. Durch verschiedene Formen der Manipulation ermittelten die Forscher die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich danach etwas Ähnliches oder etwas ganz anderes anschauten.



'Wir haben so viele Studien durchgeführt, weil wir es anfangs nicht glauben konnten. Wir wollte herausfinden, ob es sich um einen stabilen Effekt handelt und was ihn antreibt', meint Woolley. Sie identifizierten drei Faktoren, die eine Rolle spielen: Ähnlichkeit, Wiederholung und Serieneffekt. Werden diese drei Merkmale des Medienkonsums kombiniert, tauchen die Verbraucher in die Kategorie ein und haben weiterhin Freude an ähnlichen Darstellungen.

pte/red

