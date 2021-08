Plattformen 21.08.2021

Onlyfans nimmt sich aus dem Geschäft

Durch die neuen Richtlinien, die ab Dezember 2021 gelten, wird sich Onlyfans abschaffen. Andere Plattformen haben das bereits getan.

Was ist passiert? Sehen wir uns an, wie Onlyfans derzeit funktioniert: Influencerinnen (fast ausschließlich mit kleinem 'i') sind in Instagram und Co. erfolgreich, aber in den Möglichkeiten limitiert. Das betrifft sowohl Nacktheit, die dort verboten ist, als auch die möglichen Einnahmequellen. In genau diese Presche ist bisher Onlyfans gestoßen. Dieselben Influencerinnen haben dort mehr von sich gezeigt und dafür von den Fans Geld verlangt.



Diese Art persönliches Social Network, das die Aufnahme in den Freundeskreis in barer Münze abgelten ließ und dafür viel nackte Haut versprochen hat, funktionierte prächtig. Die großen Umsatz-Träger im Influencer-Bereich sind allesamt weibliche, zeigefreudig und auf Onlyfans.



Und jetzt? Onlyfans schreibt ihre Partner an, dass Nacktheit ab Dezember 2021 nicht mehr geduldet ist. Altes Material muss gelöscht, neues züchtig und prüde sein. Genau diese Lücke, die andere Netzwerke hinterlassen haben, schließt sich Onlyfans nun selbst. Da praktisch alles, was an Umsätzen dort passiert, genau auf dem beschriebenen Modell basiert, dürfte das das Ende von Onlyfans sein, wie es bereits bei Tumblr und anderen Plattformen geschehen ist.



Die Option, dass Onlyfans nun als braves Fan-zahlt-Star-Netzwerk durchstartet, ist keine. Mit hohen Anteilen an den Umsätzen ist Onlyfans beteiligt und kann das nur gegen den Mitbewerb rechtfertigen, weil Nacktheit dort verboten ist. Bei Patreon etwa ist man wesentlich zurückhaltender in den Möglichkeiten (aber auch deutlich offener als die neuen Regeln von Onlyfans es erfordern), aber auch bei den Anteilen, die man sich vom Umsatz gönnt. Onlyfans-User, die da nicht zB. zu Patreon wechseln, müssen dann schon nicht rechnen können...



Apropos Geld: Onlyfans gibt an, dass bisher 5 Mrd. Dollar im Sinne der Influencer geflossen seien. Bei 30% Anteil für Onlinefans haben die sexy Erwachseneninhalte auf Onlyfans damit inkl. Abgaben an die Zahlungsdienstleister sicher über 1 Mrd. Dollar auf die Konten von Onlyfans direkt gespült. Das macht Onlyfans bisher zu einem der besten Geschäftsmodelle im Social Media-Bereich.



Mit dem Zeitfenster bis zum Jahresende dürfte der Wechsel anderswo hin (Links unterhalb) schaffen es die Influencer auch locker, den Umstieg zu schaffen, ohne all zu viele Fans zu verlieren. Insbesondere, da geringere Margen für den Anbieter im Raum stehen, die zusätzliche Einnahmen (oder einen Bonus für die Fans mit geringeren Kosten) erlauben.



Es ist also mehr als unverständlich, warum sich Onlyfans derart unbedacht aus dem Rennen nimmt, nachdem die Erfolgsgeschichte bisher groß war. Vermutlich war es einer der großen Gatekeeper (etwa Apple), die Druck ausüben. Auch das war es bei zB. Tumblr, als deren Geschäft ruiniert wurde. Das Geschäftsmodell bei Onlyfans aber derart zu konterkarieren ist ein Schritt, der auch gleich die Schließung des Unternehmens möglich macht - viel davon wird im Dezember nämlich nicht über bleiben, wenn die Planungen durchgezogen werden.

