Plattformen 30.04.2021

Youtube erlaubt, Videos anderswo zu verwenden

Die neue Option bei Videos, dass diese von anderen Youtubern verwendet werden können, ist im Standard für alle Videos aktiviert.

Im Youtube-Studio ist eine neue Option erschienen, ohne Vorwarnung und in einer Form, die den meisten Publishern nicht gefallen dürfte - denn es wird ein Opt-Out erforderlich, 'default' steht sie nämlich auf dem Erlaubnis, die Inhalte verwenden zu dürfen. Damit gibt ein Youtuber automatisch Rechte an andere Youtuber, dass diese Inhalte verwenden können.



Berechtigung für Youtube Shorts - Nutzern erlauben, diese Inhalte zu verwenden:







Und das heißt: Alle Videos durchgehen und diese Einstellung manuell zu deaktivieren, wenn man dieses Recht nicht weitergeben möchte (oder lizenzrechtlich überhaupt darf). Damit wiederum löscht man entsprechende Videos, die von dem Recht Gebraucht gemacht haben. Was wiederum auch für die Nutzer dieses 'Zitatrechts' kontraproduktiv sein dürfte.



Was Youtube mit einer solchen Option bezweckt, die für alle Beteiligten nur Nachteile zu haben scheint, ist nicht bekannt - auch die Hintergründe zu den neuen Einstellungen sind unbekannt und nicht dokumentiert. Es kann gut sein, dass Youtube Fakten schaffen will, bevor Urheberrechtsnovellen und Uploadfilter-Vorgaben entsprechende Vorgaben erzwingen. Wäre nicht das erste Mal, dass Youtube auf Kosten der Partner vorprescht, um den Markt für sich zu verändern.

