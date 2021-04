Video/Film 15.04.2021



DIY: Zwei Mikrofone an einer Kamera

Es gibt auch andere Lösungen als ein Doppelmikrophon, ein Rode-Adapterset bzw. die neuen Rode Wireless Go II-Systeme. Ich probiere heute eine billige DIY-Lösung rund um das WS-V2.

Rode ist noch spärlich am Liefern, die Händler haben es selten auf Lager. In Europa bekommt man die neuen Doppelmikrophone anderer Hersteller auch eher auf Umwegen. Doch man kann günstiger auch zu einer ähnlichen Lösung kommen, wenn man auf etwas Kabel-Stecken zurückgreift.







Der Vorteil bei dem vorgestellten Andoer WS-V2 ist, dass der kleine Kanalmischer (bzw. Kanaltrenner) neben den Cold-Shoe-Anschlüssen zur Kameramontage auch ansonsten gute Dienste leisten kann. Etwa dann, wenn man ein zu heißes Signal runter regeln muss, ohne gleich ein Mischpult oder einen regelbaren Recorder zu nutzen. Als passives Element kommt der WS-V2 schließlich ohne Akkus oder Stromversorgung aus und beeinflusst auch nicht den Audio-Verkehr (bringt also etwa keine Verzögerung ins Signal ein).



Andoer WS-V2



Ein kleines Gimmick, das wenig kostet und in keiner Tasche fehlen sollte, die rund um Audio beim Streamen und Filmen genutzt werden soll. Neben den Mikrofonen kann eine Menge DIY-Szenarien durch das Werkzeug unterstützt werden.

#Mikrofon #Streaming #Adapter #Andoer #Audio #Kamera







