Plattformen 23.01.2021

Clubhouse für Content Creatoren?

Jeder redet drüber, kaum jemand hat es gesehen, alle wollen es. Clubhouse ist wohl nicht das, was die meisten erwarten, könnte aber trotzdem sinnvoll für Content Creators sein.

Clubhouse ist nicht Chathouse - zu oft habe ich in den letzten Tagen Chathouse gehört und gelesen. Nein, Clubhouse stammt aus dem Musiker-Bereich und sollte eigentlich gemeinsame Musik-Sessions erlauben. Das war einmal, heute ist man anderswo aktiv.







Clubhouse ist eine Art Videokonferenz ohne Video mit Social-Media-Komponenten. Das immer wieder verglichene Podcasting ist hingegen nur aufgrund des Audiokanals 'ähnlich', man kann es also hören. Mehr Gemeinsamkeiten ergeben sich gar nicht, auch 'lean back' ist kaum möglich. Nicht einmal aufgenommene Sessions darf man als Podcast nutzen, ein Interview-Werkzeug für Livemitschnitte ist also auch nicht gegeben. Clubhouse ist geschlossen und proprietär.



Stark geschlossen übrigens. Nur per Einladung darf man rein, der Einladende hat wenige Slots verfügbar und übernimmt auch Verantwortung für den Eingeladenen - benimmt sich der nicht gut, fliegt auch gleich der Einladende raus - das macht die Sache riskant und hilft gleichzeitig, die Plattform sauber zu halten. Die wiederum läuft derzeit noch im Beta und ausschließlich auf Apple-Smartphones, ist daher also auch in der möglichen Reichweite mehr als eingeschränkt.



Für Contentersteller ist Clubhouse aber vielleicht trotzdem praktisch. Die Organisation in Gruppen, in denen geplaudert wird, ist zum Zuhören ganz gut. Themenfindung und aktuell brennende Inhalte finden sich leicht, so kann man als Content Creator schnell auf Ideen kommen, die man als nächsten Inhalt produzieren sollte. Mehr aber auch nicht. Der Hype ist nicht angebracht und sollte sich Clubhouse nicht noch deutlich weiter entwickeln, wird die große Nachfrage aufgrund begrenzter Verfügbarkeit auch schnell nachlassen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Clubhouse #Audio #Podcast #Konferenz







Auch interessant!



Events, Konferenzen und Seminare: online oder hybrid?

Corona macht Veranstaltungen aller Art mit Menschen schwieriger - selbst, wenn sie erlaubt sind, ist eine längerfristige Planung nicht machbar. Die Alternative zu Präsenzveranstaltungen ist das Internet - oder eine hybride Veranstaltungsform.





Mit einem reinen Audio-Modus will Netflix am Smartphone punkten. Dort lassen sich die Inhalte ohne Videob...





Bereits jeder Dritte hört zumindest selten Podcasts - also regelmäßige Video- oder Audiobeiträge, die übe...





Ein wichtiges Format für Content in Youtube oder Podcasts sind Interviews oder Gespräche unter Experten. ...





Social Media genauso wie Content Marketing erfordert eine Planung der zu erstellenden und zu veröffentlic...





Der Podcast für all jene, die Inhalte für das Web, das Marketing und für Medien produzieren bzw. beauftra...





Eigentlich eine alte Geschichte: Storytelling. Doch sie bekommt neue Brisanz und Wertigkeit....