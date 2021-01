Aktuelles 17.01.2021

Mehr Einbindung, mehr Themen

Und noch ein Versuch neben Substack, unsere Leser und Hörer verstärkt einzubinden und mehr Service leisten zu können. Wir probieren 'Steady' aus und werden über den Erfolg berichten.

Steady zeigt sich wie eine 'Paywall', kann aber weggeklickt werden. Ja, es geht auch um Finanzierung der Inhalte hier, es geht aber auch um Beiträge inhaltlicher Natur - also Fragen und Wünsche, die wir beantworten und erfüllen können.



___STEADY_PAYWALL___ Und es geht noch um etwas Anderes: Wir wollen Erfahrungen sammeln. Genauso wie wir das mit Substack tun (Link unterhalb) soll das auch mit Steady passieren und die Erfahrungen spiegeln wir dann wieder zurück.



Danke jetzt schon für alle, die Mitglied bei Steady werden und uns mit einem Kaffee (oder mehr) im Monat unterstützen. Und Danke für allen Input, den wir in Form von Wünschen an die Redaktion erhalten. Wir sind schon gespannt!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Steady #Substack #Paywall #Content #Fragen #Wünsche







Auch interessant!

Etwas Neues probieren...

Mit Substack gibt es eine Möglichkeit der direkteren Interaktion und gleichzeitig Finanzierung persönlich...



Inhalte für Unternehmen im Lockdown

Wo Content-Ersteller einen Vorteil aus der Pandemie haben und Corona einen Nutzen für Content-Creators st...



Social Networks mit Abo-Modell für Creator

Ein Netzwerk, bei dem man Inhalte einstellt und über ein Bezahlmodell von den Fans direkt entlohnt wird? ...



Content Creator Podcast & Video/Live-Stream

Der Podcast für all jene, die Inhalte für das Web, das Marketing und für Medien produzieren bzw. beauftra...



Dauerhafte Einnahmen: Abos, Clubs und Paywalls

Das, was klassische Medien im Verkauf durch Abos schaffen, versuchen auch Dienste im Internet zu erreiche...