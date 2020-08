Video/Film 04.08.2020

Blackmagic Atem Mini als Pro Iso

Die Pro-Version erweiterte den Atem Mini um das Streaming, nun kommt mit der Pro-ISO-Version eine gänzlich neue Option dazu.

Der Pro-ISO kann nämlich nicht nur das, was die originale Atem Mini-Version schafft. Wir haben dazu bereits einen Test online.



Blackmagic Atem Mini Live-Videoschnitt im Test



Im Vergleich dazu kommt aber noch etwas dazu, was den Atem Mini zwar deutlich teurer macht (rund 900 Euro bei uns), den Schnittcomputer aber gleichzeitig zum Recorder für mehrere Spuren macht. Es werden alle vier HDMI-Eingänge und die Audio-Kanäle dazu gespeichert, wenn man das will. Das, was man live schneidet, wird ebenfalls gespeichert - mit den Videodateien und den Schnittbefehlen kann man direkt in Davinci-Pro weiterarbeiten. Und verwendet man auch Blackmagic-Kameras, dann könnte man deren Videodateien nicht nur in HD, sondern auch in 4K übernehmen lassen. Aus dem Schnitt in HD wird dann ein Videoprojekt in Davinci in 4K - mit einem Klick.



Atem Streaming Bridge



Dazu gibt es noch ein neues Produkt, die Streaming Bridge. Diese nimmt den Ausgang per Ethernet von der Atem Mini-Einheit und gibt das Ergebnis auf der anderen Seite, die durchaus weiter entfernt sein kann, und gibt sie als HDMI oder SDI wieder aus. Neben dem HDMI-Ausgang bekommt der Atem Mini mit der Atem Streaming Bridge also einen weiteren Ausgang, der nicht lokal sein muss. Blackmagic Design verlangt für die Atem Streaming Bridge rund 300 Euro.



Beides zusammen ist also nicht mehr in der Ecke der günstigen Anbieter, wenn man die größte Atem Mini-Version und die Bridge einsetzt. Aber die Leistung der Lösung ist hoch professionell und praxisnah entwickelt, die Kombination von HD live und 4K im Schnitt danach ist sinnvoll und der Einstieg mit dem originalen Atem Mini auch noch günstig - variabler und passender kann man sich seine eigene Lösung mit den Produkten kaum zurechtzimmern.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Blackmagic #BMD #Atem #Videoschnitt #hdmi #Streaming #Recorder







Auch interessant!



Moman 12W und Weeylite 8W RGB-LED im Test und Vergleich

Kleine LED-Leuchten mit RGB-Funktion, integriertem Akku und Montagefähigkeit auf der Kamera sind im Trend. Wir vergleichen zwei typische Vertreter und machen den Test für die Praxis.





Blackmagic Design hat die Software des Atem Mini erweitert und führt einen neuen Atem Mini als 'Pro' ein,...





Dass Blackmagicdesign immer wieder mit innovativen Produkten aufwartet, die noch dazu günstig in höhere K...