Plattformen 04.06.2020

Umfragen verschwinden aus Youtube

In einer Woche entfernt Youtube die Umfragen aus den Infocards. Sogar die Ergebnisse bisheriger Umfragen werden nicht mehr verfügbar sein.

Entsprechende Videos werden an der Stelle der Infokarten keine Informationen zeigen, Hinweise im Video landen im Nirvana und werden für Verwirrung sorgen.



Auf jeden Fall ist das Löschen der Funktion für Umfragen schade: Die Interaktion auf diese Art innerhalb der Videos war doch eine der wenigen Möglichkeiten, auf allen Endgeräten ohne das Video zu verlassen eine Reaktion zu bekommen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Youtube #Umfragen







